Предпринимателей приглашают к участию в инвестиционной сессии "Сообщества инвесторов Красноярского края

В Красноярске 17 августа пройдет состоится инвестиционная сессия «Сообщества инвесторов Красноярского края». К участию приглашаются предприниматели и инициаторы проектов, которые ищут инвестиции, стратегического партнера или возможности для масштабирования бизнеса.
Проекты, отобранные для участия в инвестиционной сессии, получат возможность представить свои инвестиционные предложения напрямую крупным предпринимателям и инвесторам региона — участникам списка «ТОП-100», первым лицам системообразующих предприятий, представителям банковского сектора, среднего и крупного бизнеса.
За инвестициями предпринимательского сообщества стоят проекты, реализованные в самых разных отраслях: производстве, автомобильном бизнесе и дилерских центрах, ресторанной индустрии, транспортно-логистической сфере, коммерческой недвижимости, туристической инфраструктуре и других направлениях.
Рассматриваем:
действующий бизнес, которому необходим капитал для масштабирования; новые инвестиционные проекты с проработанной бизнес-моделью; проекты, заинтересованные в стратегическом или отраслевом партнере; предложения по созданию совместных предприятий и развитию новых бизнес-направлений.
Партнером инвестиционной сессии выступает «Первый деловой клуб», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Корпорация развития Енисейской Сибири.
Принять участие в инвестиционной сессии можно заполнив соответствующую форму на сайте сообщество-инвесторов.рф.
Реклама. ИП Перфилов А. Г. erid: 2VfnxyQd563.