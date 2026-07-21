Предпринимателей приглашают к участию в инвестиционной сессии "Сообщества инвесторов Красноярского края

В Красноярске 17 августа пройдет состоится инвестиционная сессия «Сообщества инвесторов Красноярского края». К участию приглашаются предприниматели и инициаторы проектов, которые ищут инвестиции, стратегического партнера или возможности для масштабирования бизнеса.