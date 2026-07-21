Мобильная поликлиника посетила 13 округов Красноярского края за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года мобильная поликлиника Красноярской краевой больницы посетила 13 округов, совершив 113 выездов. В ходе этих визитов жители отдаленных населенных пунктов получили 3,5 тысячи консультаций узких специалистов и прошли более 7,6 тысячи диагностических исследований, сообщили в минздраве Красноярского края. В состав выездных бригад входят кардиомобиль, маммограф и флюорограф. Выездная работа позволяет выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях. Так, за полгода кардиолог осмотрел более тысячи пациентов, при этом у 46 из них были диагностированы пороки сердца впервые. Невролог выявил патологии у 122 человек, у 12 пациентов обнаружен критический стеноз сонных артерий. Для получения консультации узкого специалиста жителям необходимо обратиться в поликлинику за направлением. При этом для прохождения флюорографии и маммографии направление не требуется. Работа мобильной поликлиники организована в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».