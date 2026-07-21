Нижегородские власти не планируют отменять продажу бензина по номерам

В Нижегородской области пока сохраняют введённую ранее систему продажи бензина по принципу «чёт‑нечёт» в зависимости от номера автомобиля. Об этом сообщили в NewsNN со ссылкой на региональное министерство энергетики.
Водители отмечают, что обстановка на автозаправочных станциях постепенно стабилизируется. В минэнерго пояснили, что на текущий момент никаких решений по этому вопросу не принято: дальнейшие шаги будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация.
Ограничения продолжают действовать на АЗС сетей «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». При этом для ряда категорий транспорта предусмотрены исключения — в частности, для автомобилей экстренных служб, коммунальных организаций и предприятий оборонно‑промышленного комплекса. На остальных автозаправочных станциях топливо реализуют в стандартном режиме без дополнительных ограничений.
Ранее бензин в Нижегородской области подорожал еще на 2,7% за неделю.