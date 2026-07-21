Ученый Литвинов рассказал, на сколько уменьшается мозг после 50 лет

«После 50 лет объем мозга уменьшается примерно на 2−3% за каждое десятилетие. Это происходит не столько из-за массовой гибели нейронов, сколько из-за того, что они сами становятся меньше, их отростки укорачиваются, а число связей между ними сокращается. С возрастом также страдают вспомогательные клетки мозга», — сказал эксперт.