Ученый Литвинов рассказал, на сколько уменьшается мозг после 50 лет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объем мозга после 50 лет снижается на 2−3% каждое десятилетие из-за уменьшения нейронов и количества связей между ними. Об этом во Всемирный день мозга сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.
«После 50 лет объем мозга уменьшается примерно на 2−3% за каждое десятилетие. Это происходит не столько из-за массовой гибели нейронов, сколько из-за того, что они сами становятся меньше, их отростки укорачиваются, а число связей между ними сокращается. С возрастом также страдают вспомогательные клетки мозга», — сказал эксперт.
Замедлить возрастные изменения можно. Кроме того, у этого органа есть значительный ресурс нейропластичности — способности перестраиваться и компенсировать потери.
«Современные исследования показывают, что некоторые слои коры остаются стабильными даже в глубокой старости, если они активно используются. Лучшие способы сохранить мозг — это регулярная физкультура, особенно упражнения, требующие координации и внимания, сбалансированное питание, богатое омега-3 жирными кислотами, и постоянная умственная и социальная активность», — заключил Литвинов.