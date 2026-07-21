Посмотреть на оружие приглашают хабаровчан

В Хабаровского краевом музее имени Н. И. Гродекова состоялось открытие новой экспозиции «Арсенал» (6+). Выставка знакомит посетителей с образцами холодного и огнестрельного оружия из собственного собрания музея. Коллекция даёт полное представление об истории разработки, производства и использования оружия — от полей сражений до мирной жизни первых переселенцев, сообщает hab.aif.ru.
История этой коллекции началась более 130 лет назад. В марте 1894 года при Приамурском отделе Императорского Русского географического общества был образован музей, где стартовало формирование будущего собрания. Основу первых поступлений составили предметы, привезённые участниками русских экспедиций по Приамурью, Северному Китаю и Корее. Среди дарителей были сам генерал-губернатор Николай Иванович Гродеков, легендарный исследователь Владимир Арсеньев, а также офицеры, чиновники, охотники и местные жители.
Центральной фигурой события стал куратор выставки, старший научный сотрудник отдела истории Алексей Шестаков. Он напомнил гостям о глубоком историческом контексте представленных предметов:
«На этой выставке представлены образцы, которые показывают технологическое начало, революцию в оружейном деле и современные виды оружия».
Выставка будет работать практически до конца осени. Организаторы анонсировали насыщенную параллельную программу: для гостей проведут кураторские и тематические экскурсии, а специально для детской аудитории создадут интерактивные занятия.