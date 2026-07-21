Посмотреть на оружие приглашают хабаровчан

История этой коллекции началась более 130 лет назад. В марте 1894 года при Приамурском отделе Императорского Русского географического общества был образован музей, где стартовало формирование будущего собрания. Основу первых поступлений составили предметы, привезённые участниками русских экспедиций по Приамурью, Северному Китаю и Корее. Среди дарителей были сам генерал-губернатор Николай Иванович Гродеков, легендарный исследователь Владимир Арсеньев, а также офицеры, чиновники, охотники и местные жители.