Система «чёт-нечет» на нижегородских АЗС пока продолжает работать

Редакция НИА «Нижний Новгород» узнала, отменят ли в ближайшее время систему «чет-нечет» на крупных сетевых АЗС.
Как нам сообщили в региональном министерстве энергетики, система отпуска топлива по четным и нечетным датам пока продолжает работать. Решения об отмене этого правила будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
Напомним, что ограничения по первой цифре госномера автомобиля действуют только на заправках «Лукойла», «Газпромнефти» и «Татнефти». При этом они не распространяются на транзитные транспортные средства и транспорт служб жизнеобеспечения (скорая помощь, коммунальная техника, транспорт ОПК