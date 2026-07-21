Система «чёт-нечет» на нижегородских АЗС пока продолжает работать

Напомним, что ограничения по первой цифре госномера автомобиля действуют только на заправках «Лукойла», «Газпромнефти» и «Татнефти». При этом они не распространяются на транзитные транспортные средства и транспорт служб жизнеобеспечения (скорая помощь, коммунальная техника, транспорт ОПК и т. д. ).