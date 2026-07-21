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Система «чёт-нечет» на нижегородских АЗС пока продолжает работать

В конце прошлой недели нижегородцы стали отмечать улучшение ситуации на автозаправках. Очереди стали в разы меньше, время заправки местами сократилось до 15 минут.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Редакция НИА «Нижний Новгород» узнала, отменят ли в ближайшее время систему «чет-нечет» на крупных сетевых АЗС.

Как нам сообщили в региональном министерстве энергетики, система отпуска топлива по четным и нечетным датам пока продолжает работать. Решения об отмене этого правила будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

Напомним, что ограничения по первой цифре госномера автомобиля действуют только на заправках «Лукойла», «Газпромнефти» и «Татнефти». При этом они не распространяются на транзитные транспортные средства и транспорт служб жизнеобеспечения (скорая помощь, коммунальная техника, транспорт ОПК и т. д.).

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