Трое детей заблудились в лесу Хабаровского края во время сбора грибов

Во время разговора сотрудники объясняли подростку, как действовать. В результате дети вышли к людям, которые тоже собирали грибы. По просьбе полицейских школьник попросил их о помощи и передал телефон одному из взрослых. После этого местные жители вывели детей к ожидавшим их сотрудникам полиции.