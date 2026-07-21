Трое детей заблудились в лесу Хабаровского края во время сбора грибов

В районе имени Лазо Хабаровского края полицейские помогли выбраться из леса троим детям, заблудившимся во время сбора грибов, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
О происшествии в дежурную часть сообщил 14-летний подросток, который отправился в лес вместе с 10-летними братом и сестрой.
После получения сообщения сотрудники полиции сразу начали поиски и практически всё время оставались на связи со старшим из детей. Подросток смог описать местность, а главным ориентиром стала линия электропередачи. По этим данным полицейские определили предполагаемое место, где находились ребята.
Во время разговора сотрудники объясняли подростку, как действовать. В результате дети вышли к людям, которые тоже собирали грибы. По просьбе полицейских школьник попросил их о помощи и передал телефон одному из взрослых. После этого местные жители вывели детей к ожидавшим их сотрудникам полиции.
Убедившись, что медицинская помощь несовершеннолетним не требуется, полицейские передали их родителям.
В отношении родителей составили административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.