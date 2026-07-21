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«Желтый» уровень опасности из-за грозы продлен в Подмосковье до 22 июля

«Желтый» уровень опасности из-за грозы продлен в Московской области до вечера среды, 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень опасности из-за грозы продлен в Московской области до вечера среды, 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФ.

— 21 и 22 июля в отдельных районах Московской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду, — говорится в прогнозе на сайте центра.

Во вторник, 21 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшим дождем, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18−24 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 17−25 градусов тепла.

Водителей призвали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим из-за сильного дождя в Москве 21 июля. Автомобилистам советуют заранее тормозить перед пешеходными переходами, избегать резких маневров и быть осторожными на спусках и подъемах, мостах и эстакадах.

Погода нынешнего лета в столице одна из самых неустойчивых и часто меняющихся в современной истории, такой она будет и на предстоящей неделе с 20 по 26 июля, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.