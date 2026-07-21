Эксперт дал совет, как избавить от автоматического списания за ненужную подписку

Вы оформили пробную подписку на онлайн-платформу «за 1 рубль», привязали карту, попробовали, не понравилось, но вовремя забыли отменить продление, и произошло полное списание. Чтобы положить конец таким ситуациям, в Госдуме предложили запретить онлайн-платформам требовать с пользователей реквизиты банковских карт ради пробного периода. Но пока меры не приняты, председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Тимур Аитов дал советы, как обезопасить себя от неприятных списаний.