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Эксперт дал совет, как избавить от автоматического списания за ненужную подписку

Аналитик Аитов: чтобы аннулировать забытые подписки, нужно вести их реестр.

Источник: Комсомольская правда

Вы оформили пробную подписку на онлайн-платформу «за 1 рубль», привязали карту, попробовали, не понравилось, но вовремя забыли отменить продление, и произошло полное списание. Чтобы положить конец таким ситуациям, в Госдуме предложили запретить онлайн-платформам требовать с пользователей реквизиты банковских карт ради пробного периода. Но пока меры не приняты, председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Тимур Аитов дал советы, как обезопасить себя от неприятных списаний.

Прежде всего, нужно начать с проверки банковской выписки. Если там есть хоть одна подписка, которую давно не используете, но оплачиваете, аннулируйте.

— А по-настоящему важное: заведите список всех критичных аккаунтов — банки, Госуслуги, облачные диски, криптокошельки. Логины, пароли, ответы на контрольные вопросы положите в конверт, запечатайте и отдайте на хранение нотариусу или близкому родственнику, — говорит эксперт сайту mk.ru.

Это «цифровое наследство» позволит не потерять цифровую информацию. Во-первых, будет понятно, какие обязательства есть у пользователя. А во-вторых, в случае смерти человека удастся восстановить все доступы и решить массу вопросов. Ведь сегодня в России почти невозможно получить доступ к этому «цифровому наследству».

Говоря о пробных подписках, эксперт отметил, что проблема гораздо глубже и нужен не только запрет на списание, но и сопутствующие меры. Обязательное уведомление за три дня до списания, кнопка «отписаться» одним кликом, а не десяток ссылок и переходов.

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