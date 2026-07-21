В Южно-Сахалинске пожарные спасли семью из горящего дома

В Южно-Сахалинске пожарные спасли троих человек из горящего жилого дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
«Ночью загорелись второй этаж и кровля жилого дома на Преображенской улице. Газодымозащитники МЧС России спасли из горящего дома трех человек», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, пожар возник на площади 150 кв. м. В тушении участвовали 16 пожарных, пять спасателей и пять единиц техники. Погибших нет, однако два человека пострадали от огня.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ночь на 11 июля в квартире на Криворожской улице в Москве произошел пожар. Спасатели эвакуировали 11 человек, включая ребенка. После тушения на месте нашли тело мужчины 1978 года рождения. По данным СМИ, причиной возгорания стала детонация пиротехники, хранившейся в квартире.
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