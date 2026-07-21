Не спишешь даже при всём желании: В Рособрнадзоре назвали самый честный ЕГЭ

«Экзамен выстроен так, что нет времени кого-то переспросить, получить ответ и ответить. Если ты знаешь, ты сразу в моменте отвечаешь. Если ты не знаешь ответа, то просто тебе помочь уже никто не может», — пояснил глава Рособрнадзора.