В Калининграде ищут подрядчика для обустройства тротуара на улице Габайдулина. На работы выделили 10,2 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Тротуар приведут в порядок на участке от дома № 19 до железной дороги. Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие и уложить новое из асфальтобетона, установить бортовой камень, обустроить въезд и заездной карман.
Победителя торгов определят 30 июля. Работы необходимо выполнить в течение 125 дней с даты заключения контракта.
Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 41 тротуар.
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