ФНС добивается банкротства компании-фрахтователя затонувшего танкера

ООО «Кама Шиппинг» было зарегистрировано в Перми в 2016 году. Общество является фрахтователем танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. В июне этого года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с ООО, а также с владельца танкера ООО «Каматрансойл» около 49,5 млрд руб. В такую сумму был оценен ущерб от разлива нефти.