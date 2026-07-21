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В Новосибирске начался финальный этап ремонта Димитровского моста

Рабочим пришлось восстановить консольную часть барьерного перильного ограждения и выполнили полный комплекс работ, включая ремонт тротуара.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске стартовал третий, завершающий этап ремонта проезжей части Димитровского моста. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов на оперативном совещании в мэрии 21 июля.

По информации Стефанова, второй этап был наиболее сложный. Рабочим пришлось восстановить консольную часть барьерного перильного ограждения и выполнили полный комплекс работ, включая ремонт тротуара.

На новом этапе ремонта движение на мосту переключено на среднюю часть сооружения.

Мы переключили движение на среднюю часть моста — это третий, завершающий, этап работы по ремонту дорожного покрытия мостового сооружения. Подрядчик приступил к демонтажу. Плановый срок завершения этого этапа — 30 сентября.

доложил Александр Стефанов