Ракетная опасность привела к задержкам 10 рейсов в аэропорту Волгограда

Ночью 21 июля в Волгоградской области объявили ракетную опасность. Аэропорт Волгограда закрывали для безопасности полетов, как другие воздушные гавани страны. В результате 21 июля произошли изменения в расписании полетов. В международном аэропорту к задержаны 10 рейсов на прилет и вылет.
Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, на 9 утра задерживаются несколько рейсов из Москвы и Еревана. Отложен на несколько часов вылет в нескольких рейсов в столицу и Санкт-Петербург.
Этой ночью 21 июля волгоградцы полночи не могли уснуть из-за звуков взрывов. В небе работало ПВО. Ракетная опасность действовала с 3.13 до 4.50.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше