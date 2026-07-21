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Более 1000 защитных устройств установили на колодцах в Самаре

Самарцев обезопасили от падений в канализационные и водопроводные колодцы.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Самаре установили 1126 защитных устройств на канализационных и водопроводных колодцах. Эти работы выполнили сотрудники «РКС-Самара», они же придумали и сделали ярко-желтые пластины с креплениями.

«Устройство надёжно фиксируется внутри колодца и является щитом, который не даст провалиться внутрь человеку или животному», — отметила пресс-служба компании.

В первую очередь, такие защитные устройства размещают возле детских площадок, школ, детсадов, поликлиник. Всего же в Самаре более 72 тысяч колодцев на водопроводных и канализационных сетях.