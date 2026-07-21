Психолог Денисова-Мельникова: страх принятия решений говорит о чувстве вины

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, чем чревата привычка уходить от принятия решения. Хроническая неспособность сделать выбор, бесконечное сравнение вариантов и привычка перекладывать принятие повседневных решений на окружающих говорят о чрезмерной тревожности человека и патологическом страхе.
Если человек оказывается в ситуации «аналитического паралича» и не может принять даже простых бытовых решений, это вовсе не признак рассудительности. А попытка подсознания избежать чувства вины за возможный неверный шаг.
— Если человек постоянно оказывается в состоянии выбора там, где решение давно можно было принять, это нередко говорит о высокой тревожности, — говорит психолог Абзацу.
Человек воспринимает выбор не как возможность, а как риск. Со временем ситуация заходит в тупик и кажется, что нужно найти исключительно верный вариант, а все иные приведут к катастрофе.
В итоге тревожная личность постоянно сравнивает, спрашивает советы, читает отзывы и в какой-то момент отказывается что-либо выбирать и жить полной жизнью.
— За этим стоит желание избежать чувства вины, — рассказала Денисова-Мельникова.
Примечательно, что чем больше человек перекладывает ответственность и решение на близких, тем сложнее становится проблема, а уверенность в собственных силах падает.
Мозг запоминает этот паттерн: «Самому выбирать опасно, лучше пусть решит кто-то другой».
Подобное поведение может быть родом из детства, когда человека слишком часто и много критиковали за ошибки.