Везут вино и чачу: челябинцы возвращаются из отпусков в теплых странах с грузом бутылок

В челябинском аэропорту таможенники поймали туристов-контрабандистов. Путешественники привезли из-за рубежа спиртное и не задекларировали его.
Женщина прилетела из Турции, захватив с собой десять бутылок с алкогольными напитками. В отношении челябинки составили протокол о недекларировании товаров.
А авиапассажир из Азербайджана прибыл в Челябинск с пятью бутылками домашней чачи. Экспертиза показала, что содержание спирта в напитке превышено. Мужчине теперь грозит штраф до 20 тыс. рублей с конфискацией запретного алкоголя.
Как пояснили в пресс-службе Челябинской таможни, совершеннолетним россиянам разрешено бесплатно привезти с собой из-за границы до трех литров спиртного. Оба пассажира-нарушителя превысили этот лимит.
При уплате пошлины в 10 евро за каждый литр свыше минимума разрешено ввезти до пяти литров алкоголя. Больше — нельзя ни при каких условиях.