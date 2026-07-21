Везут вино и чачу: челябинцы возвращаются из отпусков в теплых странах с грузом бутылок

А авиапассажир из Азербайджана прибыл в Челябинск с пятью бутылками домашней чачи. Экспертиза показала, что содержание спирта в напитке превышено. Мужчине теперь грозит штраф до 20 тыс. рублей с конфискацией запретного алкоголя.