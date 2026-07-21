Россия и Китай синхронизируют подходы к регулированию искусственного интеллекта

Россия и Китай сделали несколько важных шагов в развитии правового поля для искусственного интеллекта. Обе страны приняли ключевые законодательные акты, а также подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области ИИ. Госдума России приняла рамочный закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ вводит базовое определение ИИ в российское законодательство и закрепляет две категории моделей: «суверенные» и «национальные». Закон также предусматривает маркировку ИИ-контента, защиту авторских прав и доступ разработчиков к государственным данным для обучения моделей. Ключевые нормы вступают в силу с 1 сентября. Китай с 15 июля ввел первые в мире специальные правила для ИИ-сервисов, имитирующих человеческую личность и предназначенных для длительного эмоционального общения. Новые требования обязывают сервисы предупреждать пользователя, что он общается с ИИ, вмешиваться при признаках чрезмерной зависимости, ограничивать сессии продолжительностью более двух часов. Несовершеннолетним запрещено создавать «виртуальные близкие отношения», а для детей до 14 лет доступ к антропоморфным ИИ-сервисам возможен только с согласия родителей. Особые меры предусмотрены и для пожилых пользователей. 16 июля Россия и Китай подписали соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области ИИ.