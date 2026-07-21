Трансформация центров занятости происходит в Хабаровском крае

Хабаровский край активно трансформирует свои центры занятости в современные кадровые центры «Работа России». «В 2026 году запланировано преображение 21 точки присутствия центров занятости по всему региону. Современные условия работы, новый дизайн и передовое оборудование будут не только в крупных городах, но и в отдаленных районах. Ремонт помещений, их оснащение современной мебелью и техникой — все это делается для того, чтобы каждый посетитель чувствовал себя комфортно и получал оперативную помощь», — сообщил председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов. В центрах внедряют сервисы для различных групп соискателей, используют индивидуальный подход в рамках групп по клиентоцентричности, и помогают персонализированную помощь людям с ограниченными возможностями. На реализацию проекта выделили 281,4 млн рублей, из которых 273 млн — средства федерального бюджета. Это позволяет сделать ремонт, а также закупить мебель и оборудование. Полное завершение работ планируется в декабре 2026 года.