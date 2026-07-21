Прокуратура проверила строительство инфраструктуры для резидентов ТОР «Хабаровск» на площадке «Ракитное»

Специалисты прокуратуры края совместно с руководством АО «КРДВ Хабаровск» проинспектировали ход строительства инфраструктуры на площадке «Ракитное» в Хабаровском муниципальном районе. Здесь уже реализуют свои проекты 22 резидента территории опережающего развития — предприятия по производству теплоизоляционных материалов, полимерных труб, бетонных изделий и логистические комплексы. Для новых инвесторов на площадке возводятся четыре административных здания, ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Также ведутся работы по увеличению электрических мощностей, строительству дополнительных сетей водоотведения и ливневой канализации. Завершается обустройство внутриплощадочной автомобильной дороги. В ходе проверки прокуратура выявила нарушения сроков строительства и внесла шесть представлений в адрес подрядных организаций. Надзор за ходом работ будет продолжен.