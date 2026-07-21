Полицейские помогли детям выбраться из леса в Хабаровском крае

В полицию района имени Лазо позвонил 14-летний местный житель. Он рассказал, что пошел в лес с 10-летними братом и сестрой за грибами. Гуляя по лесу, дети потерялись. Сотрудники полиции немедленно отправились на поиски пропавших, почти беспрерывно находясь на связи со старшим из несовершеннолетних. Подросток описал местность, где отличительной чертой была линия электропередачи — именно она стала ориентиром, по которому нашли детей. Прибыв на место, полицейские дали детям по телефону рекомендации о дальнейших действиях. Благодаря советам старший из потерявшихся смог вместе с братом и сестрой выйти к людям, которые тоже собирали дикоросы. Несовершеннолетний передал телефон встретившимся взрослым и попросил о помощи. Люди помогли детям добраться до полицейских. Убедившись, что с детьми все в порядке, полицейские передали их родителям, которых привлекли к административной ответственности.