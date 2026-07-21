Норильчанка отсудила 60 тысяч, удержанных работодателем за самоуправство

По данным ведомства, начальницу отдела в ООО «СтройТехМонтаж» лишили 60 тысяч рублей из зарплаты. Причина — якобы самовольное удаление файлов с рабочего компьютера. Однако работодатель не провёл проверку, не взял объяснений и не доказал вину, просто вынес решение в одностороннем порядке.