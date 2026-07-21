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Норильчанка отсудила 60 тысяч, удержанных работодателем за самоуправство

Компания выплатила компенсацию морального вреда.

В Норильске работодатель незаконно удержал 60 тысяч рублей — прокуратура помогла вернуть деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, начальницу отдела в ООО «СтройТехМонтаж» лишили 60 тысяч рублей из зарплаты. Причина — якобы самовольное удаление файлов с рабочего компьютера. Однако работодатель не провёл проверку, не взял объяснений и не доказал вину, просто вынес решение в одностороннем порядке.

Женщина обратилась в прокуратуру. Проверка показала: порядок привлечения к ответственности нарушен. Суд встал на сторону работницы — деньги вернули, а компания выплатила компенсацию морального вреда.

Ранее мы сообщали, что экс-чиновница из Ачинска получила срок за нападения бродячих собак на людей.