Норильчанка отсудила 60 тысяч, удержанных работодателем за самоуправство

В Норильске работодатель незаконно удержал 60 тысяч рублей — прокуратура помогла вернуть деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным ведомства, начальницу отдела в ООО «СтройТехМонтаж» лишили 60 тысяч рублей из зарплаты. Причина — якобы самовольное удаление файлов с рабочего компьютера. Однако работодатель не провёл проверку, не взял объяснений и не доказал вину, просто вынес решение в одностороннем порядке.
Женщина обратилась в прокуратуру. Проверка показала: порядок привлечения к ответственности нарушен. Суд встал на сторону работницы — деньги вернули, а компания выплатила компенсацию морального вреда.
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