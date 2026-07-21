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Пропало напряжение: из-за аварии на сетях трамвай № 5 будет ходить до Центрального парка

Движение электротранспорта по Фестивальной аллее невозможно.

Источник: Клопс.ru

Из-за отсутствия напряжения в сети на Фестивальной аллее в Калининграде трамвай № 5 временно будет следовать по другому маршруту. Об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.

Электротранспорт до устранения неполадок пустят по проспекту Мира до Центрального парка.

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