Пропало напряжение: из-за аварии на сетях трамвай № 5 будет ходить до Центрального парка

Из-за отсутствия напряжения в сети на Фестивальной аллее в Калининграде трамвай № 5 временно будет следовать по другому маршруту. Об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.
Электротранспорт до устранения неполадок пустят по проспекту Мира до Центрального парка.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше