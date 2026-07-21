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Можно ли лететь в отпуск на самолёте, если заложен нос и болят уши?

Разобраться в вопросе помогла лор-хирург высшей категории.

Разобраться в вопросе помогла лор-хирург высшей категории.

Лето — время долгожданных, заранее спланированных отпусков. Но что делать, если за несколько дней до полёта на море заложило нос или заболели уши? Отменять поездку?

«Однозначного “нет” здесь не существует, но и просто перетерпеть тоже не вариант. Обязательно обратитесь к врачу: он проведёт осмотр, скажет, можно ли лететь именно в вашем случае, и назначит лечение. Прерывать терапию раньше времени нельзя во избежание осложнений, — предупреждает лор-хирург высшей категории Юлия Майорова. — При отите или гайморите слизистая отёчная, а евстахиева труба (та самая, что соединяет ухо с носоглоткой) и так работает хуже обычного. Перепады давления при взлёте и посадке могут усилить боль, а в отдельных случаях — привести к осложнениям, вплоть до баротравмы уха».

Эксперт рекомендует взять с собой в ручную кладь сосудосуживающие капли в нос: их следует использовать перед взлётом и посадкой, чтобы снять отёк и облегчить работу евстахиевой трубы. Если врач назначил обезболивающие капли в уши, не забудьте и их. Постарайтесь не спать во время взлёта и посадки: сглатывающие движения и зевота помогают выровнять давление, а во сне этот механизм не срабатывает.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему мужчины переносят ОРВИ тяжелее женщин.