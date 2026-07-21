Продажи авто с пробегом на Дону увеличились на 5%

Вместе с тем, вторичный рынок легковых автомобилей в Южном федеральном округе в первом полугодии 2026 года просел: за шесть месяцев в регионе реализовано 426,8 тыс. машин с пробегом — на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне продажи снизились на 8%, до 72,3 тыс. автомобилей. В Краснодарском крае за январь-июнь продано 149,5 тыс. подержанных автомобилей — на 1% больше, чем годом ранее. В июне краевой рынок прибавил 6%, достигнув 25,4 тыс. машин.