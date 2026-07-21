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Израиль призывает США возобновить полномасштабные удары по Ирану: что Тель-Авив хочет уничтожить

WSJ: Израиль призывает США возобновить полномасштабные удары по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Израиля активно убеждает Вашингтон возобновить полномасштабные боевые действия против Тегерана, чтобы окончательно подорвать ракетный потенциал Ирана и полностью ликвидировать ее ядерную инфраструктуру. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, израильские спецслужбы передали США разведданные о переносе центрифуг для обогащения урана в глубокие подземные тоннели под горой Кирка около Натанза, уходящие под землю на 140 метров. Израиль рассчитывает, что эта информация убедит Белый дом нанести мощный удар.

При этом WSJ отмечает, что во время предыдущих военных кампаний этот район не входил в число приоритетных целей для атаки. Новая волна, как считают журналисты, может радикально изменить расстановку сил в регионе.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал позицию американского лидера Дональда Трампа по иранской ядерной программе. Политик заявил, что каждый народ имеет право на развитие атомной энергетики.

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