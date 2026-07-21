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Восемь жителей Волгограда заразились от насекомых и крыс

В Волгоградской области выросло число заболевших после укусов клещей и контакта с грызунами.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области уже восемь человек подхватили инфекции от насекомых и грызунов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Ранее специалисты рассказывали о трех жителях, которые заболели иксодовым клещевым боррелиозом. Еще у одного человека нашли лихорадку Западного Нила, а у двоих диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку. Теперь к этому списку добавились два случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Напомним, лихорадку Западного Нила переносят комары. Крымскую геморрагическую лихорадку и боррелиоз люди получают от клещей. А геморрагическая лихорадка с почечным синдромом передается в основном от грызунов.

Врачи советуют жителям региона быть осторожными: использовать репелленты, носить закрытую одежду в лесу и избегать контакта с дикими животными.

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