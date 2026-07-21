Восемь жителей Волгограда заразились от насекомых и крыс

В Волгоградской области уже восемь человек подхватили инфекции от насекомых и грызунов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Ранее специалисты рассказывали о трех жителях, которые заболели иксодовым клещевым боррелиозом. Еще у одного человека нашли лихорадку Западного Нила, а у двоих диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку. Теперь к этому списку добавились два случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом.