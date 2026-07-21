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Свинина в России подешевела с начала 2026 года

В России с января по июнь 2026 года снизилась средняя цена на свинину. На основе данных Росстата, мясо подешевело почти на 2%.

В России с января по июнь 2026 года снизилась средняя цена на свинину. На основе данных Росстата, мясо подешевело почти на 2%.

В январе килограмм свинины в среднем стоил 398,3 рубля, а в июне уже 392 рубля. Бескостная свинина за тот же период стала дешевле примерно на 2,4%. Ее цена снизилась с 499 до 487 рублей за килограмм.

Эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин связал снижение цен с высоким уровнем развития отрасли и большими производственными мощностями.

«В начале 2026 года ситуация с кормовой базой была благоприятной. Хороший урожай зерновых культур в 2025 году сформировал достаточное предложение основных компонентов кормов на внутреннем рынке и создал предпосылки для снижения стоимости зерновой составляющей комбикормов», — отметил эксперт.

Антон Тренин добавил, что на себестоимость производства свинины и мяса птицы сильно влияет стоимость кормов, поскольку они являются одной из крупнейших статей затрат животноводческих предприятий.

(Фото: magnific.com).