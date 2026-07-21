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Рядовой Иван Павлюк из Хабаровского края награждён медалью Суворова

Он развернул участок по ремонту аккумуляторных батарей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, рядовой Иван Павлюк выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

В составе ремонтной бригады он в кратчайшие сроки сумел развернуть стационарный участок по обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В кратчайшие сроки им были установлены восемь специальных автофургонов-мастерских, оборудованных местами для хранения аккумуляторных батарей. Также обустроены посты для разрядки аккумуляторов, участок для слесарно-ремонтных работ и места для хранения электролита.

Профессиональные действия рядового Ивана Павлюка позволили обеспечить своевременное обслуживание и ремонт техники войсковой части.

За проявленные профессионализм и инициативу рядовой Иван Павлюк удостоен государственной награды — медали Суворова.