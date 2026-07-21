Рядовой Иван Павлюк из Хабаровского края награждён медалью Суворова

В кратчайшие сроки им были установлены восемь специальных автофургонов-мастерских, оборудованных местами для хранения аккумуляторных батарей. Также обустроены посты для разрядки аккумуляторов, участок для слесарно-ремонтных работ и места для хранения электролита.