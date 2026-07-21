Рядовой Иван Павлюк из Хабаровского края награждён медалью Суворова

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, рядовой Иван Павлюк выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
В составе ремонтной бригады он в кратчайшие сроки сумел развернуть стационарный участок по обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В кратчайшие сроки им были установлены восемь специальных автофургонов-мастерских, оборудованных местами для хранения аккумуляторных батарей. Также обустроены посты для разрядки аккумуляторов, участок для слесарно-ремонтных работ и места для хранения электролита.
Профессиональные действия рядового Ивана Павлюка позволили обеспечить своевременное обслуживание и ремонт техники войсковой части.
За проявленные профессионализм и инициативу рядовой Иван Павлюк удостоен государственной награды — медали Суворова.