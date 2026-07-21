Центры занятости Хабаровского края станут удобнее для поиска работы

Модернизация затронет не только помещения, но и сам подход к работе с посетителями. В центрах появятся новые сервисы для соискателей: помощь в подборе вакансий, сопровождение отдельных категорий граждан на собеседованиях и психологическая поддержка для тех, кто ищет работу.