Центры занятости Хабаровского края станут удобнее для поиска работы

В Хабаровском крае обновят 21 точку центров занятости и превратят их в современные кадровые центры «Работа России», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Работы проводят в рамках регионального проекта «Управление рынком труда» президентского национального проекта «Кадры», инициированного Владимиром Путиным.
Модернизация затронет не только помещения, но и сам подход к работе с посетителями. В центрах появятся новые сервисы для соискателей: помощь в подборе вакансий, сопровождение отдельных категорий граждан на собеседованиях и психологическая поддержка для тех, кто ищет работу.
«В 2026 году запланировано преображение 21 точки присутствия центров занятости по всему региону. Современные условия работы, новый дизайн и передовое оборудование будут не только в крупных городах, но и в отдалённых районах», — рассказал председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов.
Особое внимание уделят людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут создавать индивидуальные маршруты получения услуг с учётом жизненной ситуации.
Кроме того, сотрудники кадровых центров пройдут обучение, чтобы эффективнее помогать гражданам с поиском работы и профессиональным развитием.
На обновление центров направят 281,4 млн рублей, из них 273 млн рублей — средства федерального бюджета. Контракты на ремонт уже заключены, поставка оборудования запланирована до ноября 2026 года, а полностью завершить модернизацию рассчитывают в декабре.