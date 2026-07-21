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Мошенники обманули пенсионерку из Хабаровского края на 1,6 миллиона

1,6 млн рублей отдала аферистам пенсионерка из Хабаровского района.

Источник: Комсомольская правда

77 летняя жительница р. п. Корфовский Хабаровского района лишилась крупной денежной суммы после общения с телефонными мошенниками. Злоумышленники, представившиеся сотрудниками силовых ведомств, убедили женщину, что её деньги в опасности, а сама она рискует стать фигуранткой уголовного дела, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Схема обмана включала несколько этапов: сначала пенсионерку запугали перспективой уголовного преследования, затем внушили, что средства на её банковском счёте под угрозой, и в итоге вынудили снять все сбережения и передать их курьеру якобы для проверки. Психологическое давление на потерпевшую оказывалось на протяжении недели. Общая сумма ущерба составила 1,6 млн рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция проводит необходимые оперативные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.

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