Мошенники обманули пенсионерку из Хабаровского края на 1,6 миллиона

Схема обмана включала несколько этапов: сначала пенсионерку запугали перспективой уголовного преследования, затем внушили, что средства на её банковском счёте под угрозой, и в итоге вынудили снять все сбережения и передать их курьеру якобы для проверки. Психологическое давление на потерпевшую оказывалось на протяжении недели. Общая сумма ущерба составила 1,6 млн рублей.