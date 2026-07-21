Увидеть мир с палубы

16 июля исполнилось четыре года со дня начала навигации «Астория Гранде» — единственного лайнера, который предлагает полноценное морское путешествие с отправлением из России.
Сегодня из порта Сочи можно отправиться исследовать Турцию, Грецию, Египет, Италию и Мальту. Об особенностях отдыха на большом круизном лайнере «Вечерней Москве» рассказал первый заместитель генерального директора «Судоходной компании “Аквилон” Станислав Наумов.
— Станислав, путешествие по воде иной раз все еще ассоциируется у нас с непритязательным отдыхом: речной пароход, ретроатмосфера, в качестве развлечений — дискотека и настольные игры. Чем отдых на круизном лайнере отличается от таких стереотипов?
— Сегодня мировая круизная индустрия охватывает около 35 миллионов человек, и это число постоянно растет.
Крупные международные компании располагают флотом из 20 и более судов, самые большие из которых вмещают свыше 5000 пассажиров.
Говоря о развлечениях, проще перечислить то, чего на борту нет. Наш лайнер, ранее работавший в немецкой компании, унаследовал европейскую концепцию клубного круизного отдыха: три ресторана, пять баров, большая открытая палуба с бассейном, театр на 800 мест с современным оборудованием для шоу любого уровня, большой спа-салон, развлечения для детей и многое-многое другое. Но главное в круизе — это не только развлечения, а сам принцип: плавучий отель, который переходит из порта в порт, позволяя пассажирам за одно путешествие увидеть несколько стран с разными культурами и достопримечательностями. Именно это и есть основное преимущество круизов.
— Круизный отдых пришел к нам из-за рубежа. Как вы адаптировали зарубежный формат под российского туриста?
— Оператор круизов «Астория Гранде» принял решение включить российский порт Сочи в расписание и сделал продукт, который соответствует запросам русскоязычных туристов — из России и стран СНГ. Прежде всего, на борту практически весь отельный персонал говорит по-русски. Хотя официальный язык — английский, ведь лайнер выполняет международную круизную программу и оператор — иностранная компания.
Второе — адаптированное меню с привычным для российского гостя рационом. При этом разнообразное и качественное за счет сети поставщиков. Так, можно покупать свежие морепродукты в Турции и Греции, предлагать интересную барную карту.
И третье — формат «все включено», привычный для турецких отелей. Экскурсии во всех городах проводятся на русском языке, а порт отправления Сочи облегчает планирование логистики до посадки на лайнер. Так оператор постарался убрать все барьеры и сомнения у тех, кому предстоит отправиться в морской круиз впервые.
— Существует предубеждение, что круизы — это скучно и однообразно, поэтому такой формат путешествий выбирают в основном люди пожилого возраста или семьи с детьми. Расскажите, чем можно заняться на борту судна.
— Я не согласен, что круизы скучны и однообразны. Ведь их главное преимущество — сочетание активного путешествия (каждую ночь судно идет в новый порт, где днем можно исследовать города) с полным комфортом. Не нужно бронировать отели, планировать маршруты и переезды — отель переходит из города в город вместе с гостями.
За одно путешествие можно познакомиться с культурой нескольких государств. Например, лайнер, выходящий из Сочи, останавливается в городах Турции, а в рамках длительных программ еще и в портах Греции и Египта.
И для молодых пар, и для одиночных путешественников на борту есть масса занятий. Для детей — анимация, игровая комната, комната виртуальной реальности. Для взрослых — ежедневная развлекательная программа: зажигательные шоу, ведущие, музыканты, фитнес-инструкторы, вечерние постановки в театре, исторические лекции, встречи с известными приглашенными гостями.
В 2026 году, например, на борту каждый вечер выступает балет «Тодес», а в специальных театральных круизах Московский драмтеатр имени А. С. Пушкина и Московский театр комедии показывают классические произведения и специально созданные музыкально-драматические спектакли. Так что скучать точно не приходится.
— Как на лайнере организовано пространство, чтобы пассажиры не чувствовали тесноты?
— На борту более 500 кают разных категорий — с окнами и очень уютные внутренние каюты. Всего на лайнере 11 палуб, восемь из которых доступны гостям, а четыре из них полностью отданы под общественные пространства.
Особое внимание уделено процессам посадки и высадки в портах: судно спроектировано так, чтобы пассажиры могли быстро покинуть борт и провести максимум времени в городе, не создавая очередей. Тесноты точно никто не ощущает.
— Каким бы большим ни был лайнер — все пассажиры длительное время проводят в замкнутом пространстве. Случаются ли конфликты на борту?
— За четыре года работы мы не припоминаем ни одного серьезного конфликта. Пассажиры очень дружелюбны — возможно, потому что все находятся в замкнутом пространстве посреди моря, и за неделю люди успевают подружиться. Мы видим, что многие знакомятся на лайнере, а потом возвращаются уже большими компаниями.
Вообще атмосфера на борту теплая и располагающая к общению. Но за безопасностью, конечно, следит специальная служба — высококлассные профессионалы, которые обеспечивают пропускной режим, смотрят за порядком и умеют предотвращать конфликты на ранней стадии. Это люди с особым чутьем и ответственностью.
— Интересно, как пассажиры переносят морскую качку.
— К лайнеру длиной 200 метров слово «качка» применимо с трудом — его сложно раскачать.
Капитан лайнера, так же как, например, командир воздушного судна, обязан обеспечить пассажирам максимальный комфорт. Но у капитана лайнера самые широкие полномочия менять курс или скорость, чтобы обойти неблагоприятные участки, — прогнозы погоды известны заранее.
За четыре года можно по пальцам пересчитать случаи, когда волнение ощущалось на борту. Специально в шторм никто не идет, разве что во время трансатлантических переходов зона плохой погоды бывает слишком обширна, но это не относится к нашим маршрутам.
— На что чаще всего жалуются новички, попадая на борт судна?
— Обычно это особенности морской безопасности: обязательные общесудовые тревоги в день посадки, ограничения на пронос напитков, система оплаты, когда карта-ключ от каюты служит платежным инструментом с личным депозитным счетом. Но люди быстро адаптируются, и принципиальных неудобств не возникает.
— Были ли необычные гости за эти годы?
— Для команды каждый гость уникален — на лайнере вместимостью в тысячу пассажиров 450 членов экипажа могут найти подход к каждому.
Конечно, звездные гости часто выбирают наши круизы — как для выступлений, так и для отдыха. Периодически на лайнере проводятся съемки для программы НТВ «Поедем поедим» с ведущим Федерико Арнальди, а в марте 2026 года на борту снимали полнометражный художественный фильм Ивана Соснина «Человек-пароход». Это романтическая комедия о человеке, живущем на борту судна. Конечно, нам эта история очень близка! (Улыбается.) Команде удалось запечатлеть не только морские пейзажи и интерьеры лайнера, но и городские локации портов Сочи, Стамбула, Мармариса и Аланьи.
Случались и предложения руки и сердца. За четыре года мы провели 25 свадебных церемоний.
Кстати, капитан имеет право официально свидетельствовать заключение брака, и после несложной юридической процедуры документы признаются в российских загсах. Так что романтические истории здесь не редкость.
А недавно пара отметила у нас на борту серебряную свадьбу — потом делились, что такое приключение намного лучше привычного торжества в ресторане.
— В фильмах круизный отдых показан как отдых аристократов: женщины в бриллиантах, мужчины в дорогих часах… Что брать с собой в чемодан, чтобы не выглядеть белой вороной?
— В мире существуют разные концепции: от демократичных, в основном американских, где пассажиры ходят в шлепанцах и гавайских рубашках, до пятизвездочных, где каждый ужин — событие с обязательным нарядом.
В нашем случае оператор старается объединить на борту разные аудитории. Это достигается и предложением кают разных категорий — от внутренних до сьютов с собственной террасой. Атмосфера на борту демократичная, все мероприятия и зоны отдыха доступны всем гостям. Никто не заставляет соблюдать строгий дресс-код, но, конечно, большинство пассажиров сами поддерживают праздничную атмосферу, руководствуясь чувством прекрасного. При этом есть и специальные мероприятия — ужин с капитаном, белая вечеринка, концерты и театральные представления, которые требуют более формального подхода к внешнему виду.
Так что в целом можно обойтись удобной одеждой, парой нарядных вечерних комплектов, а для вечерних прогулок у моря пригодится легкая кофта, кардиган или свитер — перепады температуры вечером встречаются даже в теплых странах.