Увидеть мир с палубы

Говоря о развлечениях, проще перечислить то, чего на борту нет. Наш лайнер, ранее работавший в немецкой компании, унаследовал европейскую концепцию клубного круизного отдыха: три ресторана, пять баров, большая открытая палуба с бассейном, театр на 800 мест с современным оборудованием для шоу любого уровня, большой спа-салон, развлечения для детей и многое-многое другое. Но главное в круизе — это не только развлечения, а сам принцип: плавучий отель, который переходит из порта в порт, позволяя пассажирам за одно путешествие увидеть несколько стран с разными культурами и достопримечательностями. Именно это и есть основное преимущество круизов.