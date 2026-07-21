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Месси заявил об уходе из сборной после проигрыша Аргентины на ЧМ-2026

Форвард Лионель Месси принял решение прекратить выступления за национальную команду Аргентины. Поводом для этого стал проигрыш в решающем матче чемпионата мира 2026 года, где его сборная уступила Испании с минимальным счётом 0:1.

Форвард Лионель Месси принял решение прекратить выступления за национальную команду Аргентины. Поводом для этого стал проигрыш в решающем матче чемпионата мира 2026 года, где его сборная уступила Испании с минимальным счётом 0:1.

По информации от западных журналистов, ещё до начала финальной встречи футболист выступил с обращением в раздевалке. Он сообщил партнёрам, что этот матч станет для него последним в футболке «альбиселесте».

На прошедшем турнире 39-летний нападающий обновил несколько персональных достижений. Он стал самым возрастным игроком в истории мировых первенств, которому удалось оформить три гола в одной игре. Кроме того, суммарный вклад Месси по системе «гол плюс передача» достиг 33 баллов.

Для аргентинца этот мундиаль оказался шестым по счёту в карьере. В отличие от предыдущих пяти, он теперь точно не вернётся на поле в составе сборной на будущих турнирах, поскольку объявленное решение носит окончательный характер.

Месси не полетел в Аргентину после поражения в финале чемпионата мира.

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