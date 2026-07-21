Замужняя учительница связала и изнасиловала 10-летнего школьника в Британии

Потерпевший, которому сейчас за 40, рассказал суду, что учительница была его репетитором. Она часто бывала у него дома. Отношения начались после того, как он выиграл спор. Женщина, будучи замужем, предложила подростку раздеть ее. Позже были другие эпизоды — в том числе с завязыванием глаз и со связыванием.