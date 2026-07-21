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Замужняя учительница связала и изнасиловала 10-летнего школьника в Британии

Бывшая учительница, которую судят за интимную связь с учеником, отрицает обвинения.

Источник: Комсомольская правда

В Британии судят 65-летнюю учительницу Дебору Франклин. Ее обвиняют в сексуальных действиях с учеником. Это происходило в 1990-х годах в школе Хартфордшира. Мальчику тогда было от 9 до 13 лет, пишет Daily Mail.

Потерпевший, которому сейчас за 40, рассказал суду, что учительница была его репетитором. Она часто бывала у него дома. Отношения начались после того, как он выиграл спор. Женщина, будучи замужем, предложила подростку раздеть ее. Позже были другие эпизоды — в том числе с завязыванием глаз и со связыванием.

Мужчина сообщил о случившемся в полицию в 2024 году. Учительница все обвинения отрицает. Судебный процесс продолжается.

Ранее в США 30-летняя бывшая учительница средней школы из Техаса Адриана Руллан была приговорена к 33 годам тюремного заключения. Суд признал ее виновной в систематическом сексуальном насилии над 13-летним учеником.

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