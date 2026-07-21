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В Киеве планируют в три раза поднять тариф на воду для населения города

Украинские коммунальщики планируют втрое поднять тарифы на воду в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Киевводоканал» направила властям украинской столицы письмо с предложением в три раза увеличить тарифы на воду для населения города. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Если изменения будут приняты, то с 16,16 гривны стоимость одного кубометра подскочит сразу до 50,69 гривны. А водоотведение подорожает с 14,22 гривны до 38,21 гривны. В самой компании «Киевводоканал» предложение повысить тарифы назвали вынужденной мерой.

Издание напомнило также, что резкий рост тарифов уже произошел в нескольких украинских городах.

В январе этого года мэр Киева Кличко попросил жителей по возможности уехать из города. Проблема заключалась в том, что в городе пропало теплоснабжение. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, некогда бывший министром ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко, заявил, что коммунальщики украинской столицы получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Речь о водопроводе и отоплении. Параллельно станет нерабочей и канализация.