В Киеве планируют в три раза поднять тариф на воду для населения города

Компания «Киевводоканал» направила властям украинской столицы письмо с предложением в три раза увеличить тарифы на воду для населения города. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
Если изменения будут приняты, то с 16,16 гривны стоимость одного кубометра подскочит сразу до 50,69 гривны. А водоотведение подорожает с 14,22 гривны до 38,21 гривны. В самой компании «Киевводоканал» предложение повысить тарифы назвали вынужденной мерой.
Издание напомнило также, что резкий рост тарифов уже произошел в нескольких украинских городах.
В январе этого года мэр Киева Кличко попросил жителей по возможности уехать из города. Проблема заключалась в том, что в городе пропало теплоснабжение. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, некогда бывший министром ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко, заявил, что коммунальщики украинской столицы получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Речь о водопроводе и отоплении. Параллельно станет нерабочей и канализация.