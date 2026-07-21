В Киеве планируют в три раза поднять тариф на воду для населения города

В январе этого года мэр Киева Кличко попросил жителей по возможности уехать из города. Проблема заключалась в том, что в городе пропало теплоснабжение. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, некогда бывший министром ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко, заявил, что коммунальщики украинской столицы получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Речь о водопроводе и отоплении. Параллельно станет нерабочей и канализация.