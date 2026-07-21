Охотники объяснили, почему отменен розыгрыш на право охоты на медведя в Беларуси

Так, в БООР отменили очередной розыгрыш права охоты на медведя, который должен был состояться 21 июля. Розыгрыш был отменен по техническим причинам в связи с подготовкой и проведением первого Национального охотничьего фестиваля «Налібоцкія стрэлы», который состоится 25 — 26 июля.