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Охотники объяснили, почему отменен розыгрыш на право охоты на медведя в Беларуси

Охотники объяснили отмену розыгрыша на право охоты на медведя в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси отменили розыгрыш на право охоты на медведя. Подробности рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

Так, в БООР отменили очередной розыгрыш права охоты на медведя, который должен был состояться 21 июля. Розыгрыш был отменен по техническим причинам в связи с подготовкой и проведением первого Национального охотничьего фестиваля «Налібоцкія стрэлы», который состоится 25 — 26 июля.

В БООР уточнили, что следующий розыгрыш запланирован на 28 июля.

Напомним, сезон охоты на медведя в Беларуси длится с 1 июля по 31 декабря. По результатам учетов в 2026 году в охотхозяйствах «БООР» на территории Витебского, Глубокского, Городокского, Докшицкого, Лиозненского, Оршанского, Ушачского и Борисовского районов к изъятию запланировано 35 особей.

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