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Укус шершня едва не убил дачника в Приморье

51-летний мужчина работал на дачном участке в Приморском крае, и его ужалил шершень в плечо. Через несколько минут начался массивный отек лица и горла, появилось удушье. Давление упало до 80/50, отек Квинке перекрыл дыхательные пути. Прибывшая скорая провела противошоковую терапию и доставила пациента во Владивостокскую клиническую больницу. С токсическим эффектом, анафилактическим шоком и отеком Квинке.

51-летний мужчина работал на дачном участке в Приморском крае, и его ужалил шершень в плечо. Через несколько минут начался массивный отек лица и горла, появилось удушье. Давление упало до 80/50, отек Квинке перекрыл дыхательные пути. Прибывшая скорая провела противошоковую терапию и доставила пациента во Владивостокскую клиническую больницу. С токсическим эффектом, анафилактическим шоком и отеком Квинке его экстренно госпитализировали в реанимацию отделения токсикологии. В настоящее время мужчина продолжает лечение в отделении токсикологии, его жизни ничего не угрожает.