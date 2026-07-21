В Росгидромете предупредили москвичей о похолодании и дождях

Жителей Москвы до конца недели ожидают похолодание и кратковременные дожди, рассказал в эфире Радио РБК начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
Во вторник, 21 июля, в столице ожидается ливень, а столбики термометров пойдут вниз. «Ливневый дождь в это время тоже будет, где-то сильнее, где-то слабее. Температуры еще высокие, просто упадет на фоне того, что было плюс 27 градусов, почти под плюс 30 [градусов], на 4 градуса попрохладнее, но все равно тепло», — отметил он.
По словам синоптика, в среду, 22 июля, в Москве ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха составит плюс 23−25 градусов. Аналогичная погода ожидается в Москве в четверг, но воздух прогреется до плюс 22−25 градусов. В пятницу москвичей ждет облачность с прояснениями, местами — небольшой дождь, а термометры покажут плюс 19−24 градуса.
В выходные, 25 и 26 июля, в столице также пройдут небольшие дожди, температура днем поднимется до плюс 21−26 градусов, а ночью в Москве будет плюс 13−15 градусов. «Летом не бывает постоянных дождей, такого, чтобы целый день длилось, такого не будет», — объяснил Цыганков.
С конца прошлой недели в Москве установилась жаркая погода. Пресс-служба главного управления столичного МЧС предупреждала, что максимальная температура воздуха могла составить плюс 30 градусов. Москвичам советовали не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды, а также не пользоваться открытым огнем.
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