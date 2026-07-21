В Росгидромете предупредили москвичей о похолодании и дождях

Во вторник, 21 июля, в столице ожидается ливень, а столбики термометров пойдут вниз. «Ливневый дождь в это время тоже будет, где-то сильнее, где-то слабее. Температуры еще высокие, просто упадет на фоне того, что было плюс 27 градусов, почти под плюс 30 [градусов], на 4 градуса попрохладнее, но все равно тепло», — отметил он.