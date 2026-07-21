Таёжная отшельница Агафья Лыкова попросила новых коз

«Заторы были, но их удалось пропилить, да и уровень воды в реке нормальный для прохождения лодки с людьми, — рассказала пресс-секретарь заповедника “Хакасский” Ульяна Потылицына. — За несколько дней возвели новый кордон. Ступеньки к реке подправили. Дорога была каждая минута, но в воскресенье пришлось отдыхать — Агафья Карповна запретила в этот день работать. Тем не менее, как и планировали, всё успели сделать вовремя,. Теперь у наших сотрудников охраны и у дежурного смены оперативного отдела есть надёжный опорный пункт вблизи жилища Агафьи Лыковой».