В Правобережном районе Братска вырастет стоимость проезда на двух автобусных маршрутах

На 5 рублей станет дороже поездка в автобусах № 3К и № 6К. С 1 августа проезд в них будет стоить 50 рублей. Оба маршрута обслуживает частный перевозчик ИП Смирнов. О причинах повышения стоимости проезда в сообщении мэрии Братска не уточняется.