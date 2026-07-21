В Правобережном районе Братска вырастет стоимость проезда на двух автобусных маршрутах

На 5 рублей станет дороже поездка в автобусах № 3К и № 6К. С 1 августа проезд в них будет стоить 50 рублей. Оба маршрута обслуживает частный перевозчик ИП Смирнов. О причинах повышения стоимости проезда в сообщении мэрии Братска не уточняется.
Маршруты № 3К и № 6К — кольцевые. Первый курсирует по жилому району Гидростроитель. Второй соединяет Гидростроитель и жилой район Осиновка.
Последний раз стоимость проезда в автобусах Братска увеличивалась в январе текущего года. Тогда на указанных маршрутах была установлена цена в 45 рублей за одну поездку.