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В Правобережном районе Братска вырастет стоимость проезда на двух автобусных маршрутах

В Братске повысятся цены на проезд на двух автобусных маршрутах. Оба курсируют в Правобережном районе. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на администрацию Братска.

Источник: ТК Город

На 5 рублей станет дороже поездка в автобусах № 3К и № 6К. С 1 августа проезд в них будет стоить 50 рублей. Оба маршрута обслуживает частный перевозчик ИП Смирнов. О причинах повышения стоимости проезда в сообщении мэрии Братска не уточняется.

Маршруты № 3К и № 6К — кольцевые. Первый курсирует по жилому району Гидростроитель. Второй соединяет Гидростроитель и жилой район Осиновка.

Последний раз стоимость проезда в автобусах Братска увеличивалась в январе текущего года. Тогда на указанных маршрутах была установлена цена в 45 рублей за одну поездку.