«Машу серпом». Таёжная отшельница Агафья Лыкова попросила новых коз

На «Заимке Лыковых» — участке заповедника «Хакасский» на днях установили кордон. Таёжная отшельница Агафья Лыкова под надёжной охраной: на заимке живут диакон Георгий Данилов, помощник Михаил и государственный инспектор заповедника.
Последние новости с заимки староверки — в материале krsk.aif.ru.
Новый кордон.
Весной, когда в горах начинает таять снег и идут дожди, вода в горной реке Еринат поднимается и выходит из берегов. До жилья Агафьи Карповне ей не добраться, — домики установлены на горе. А вот на территорию, где был установлен кордон, вода заходила каждый год.
И два года назад его унесло водой. Директор заповедника Виктор Непомнящий, побывав на заимке, обговорил с Агафьей Лыковой о новом месте установки кордона, до которого весенняя вода не доходит.
Свидетелем того разговора стал рыжий котёнок, неожиданно запрыгнувший на руки Виктора Владимировича, видимо, почувствовав его доброе расположение. Но в прошлом году работы не начали: помешало множество заторов, из-за них дойти на лодке до участка не удалось.
Зато за это время на заимку доставлены строительные материалы, инструменты, всё необходимое для работы сотрудников охраняемой территории.
Нынче, выждав, когда Еринат войдёт в своё русло, работники заповедника на лодкедобрались до участка «Заимка Лыковых».
«Заторы были, но их удалось пропилить, да и уровень воды в реке нормальный для прохождения лодки с людьми, — рассказала пресс-секретарь заповедника “Хакасский” Ульяна Потылицына. — За несколько дней возвели новый кордон. Ступеньки к реке подправили. Дорога была каждая минута, но в воскресенье пришлось отдыхать — Агафья Карповна запретила в этот день работать. Тем не менее, как и планировали, всё успели сделать вовремя,. Теперь у наших сотрудников охраны и у дежурного смены оперативного отдела есть надёжный опорный пункт вблизи жилища Агафьи Лыковой».
Хозяйке заимки передали посылку от единомышленников из Омска. Такие весточки приходят на адрес заповедника и с оказией передаются Агафье Карповне.
«По словам инспекторов, у неё всё хорошо. Много молится. Занимается прополкой огорода, инспекторы помогли заготовить сено. А ещё курица вывела цыплят и всем продемонстрировала свой пушистый выводок, — продолжает Ульяна. — И медведь не беспокоит. По всей видимости, ушёл вглубь тайги».
«Коза не доится».
Агафья Лыкова своему духовному наставнику, иерею Игорю Мыльникову звонит часто. Вот и на днях рассказала о своём житье-бытье. Поведала о том, что трава стоит хорошая, выкосит бы её побольше на зиму, только вот то дожди мешают, то палящее солнце. Работать приходится либо рано утром, либо когда солнце заходит за гору.
«Восемьдесят второй год, а я то серпом, то литовкой машу», — сетует Агафья Карповна.
Коз бы поменять, потому как которая молочная — не доится, у второй молоко жидкое. Корма для куриц кончаются, они закуплены, козу бы хорошую, молочную привезти, но «большой вертолёт на ремонте — лопасти меняют».
Ждёт студентов в гости.
В августе на заимку должны приехать волонтёры — студенты РТУ МИРЭА в составе экспедиционного корпуса «Команда Арктики». Больше десяти лет ребята помогают с заготовкой дров и сена на зиму. И Лыкова ждёт их с нетерпением.
Ребят не пугает отсутствие электричества и жизнь в палатках. Впечатления, полученные от общения с таёжной отшельницей, запоминаются на всю жизнь. На участок «Заимка Лыковах» можно добраться на вертолёте или по реке Еринат.
Места здесь первозданные. Свежий воздух, яркая зелень, горная вода. Этот уголок дикой природы практически не исследован. Здесь идеальные условия для зимовки животных, мигрирующих с соседних территорий на стыке границ трёх республик (Хакасия, Тыва и Алтай). 19 видов растений включены в Красную книгу Республики Хакасия, восемь занесены в Красную книгу РФ.
Кто такая Агафья Лыкова?
Участок «Заимка Лыковых» заповедника «Хакасский» образован в Таштыпском районе в мае 2001 года. Назван по фамилии старообрядцев, проживавших на этой территории в устье реки Еринат с 1920-х годов.
Из многодетной семьи Лыковых, в которой росли два сына и две дочери, в живых осталась одна Агафья. Она родилась в тайге в апреле 1945 года. Люди жили за счёт даров природы — собирали кедровых орех, ягоду, грибы, ловили рыбу, охотились на дичь. Выпадали и голодные годы. В один из них умерла мать, Акулина Карповна.
После того, как в 1978 году семью обнаружили геологи, Лыковы начали общаться с миром. Но в 1981 году друг за другом умерли старшие дети: Дмитрий, Саввин, Наталья. А в 1988 — ушёл из жизни и Карп Иосифович.
Агафья Лыкова не осталась одна. Геологи взяли над ней шефство, срубив домик. Работавший мастером-бурильщиком в геологической партии Ерофей Седов долгое время жил рядом с ней. В 2015 году он умер. Теперь постоянную связь с Лыковой поддерживает его сын Николай.
Агафье Карповне помогают многие люди. В 2021 году она переехала в новый дом. Лыкову научили пользоваться спутниковым телефоном. И теперь она всегда на связи.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто и почему помогает отшельнице Агафье Лыковой.