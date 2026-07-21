В Камышине попрощаются с бойцом СВО с позывным «Феникс»

В Камышине Волгоградской области 21 июля состоится прощание с бойцом, который погиб в зоне специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Виктор Нусс, известный под позывным «Феникс», не вернулся с боевого задания. До своего 31-го дня рождения военнослужащий не дожил всего месяц.