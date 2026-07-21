С 21 июля изменилось расписание электричек западного направления КрасЖД

С 21 по 31 июля по вторникам и пятницам изменилось расписание ряда пригородных поездов западного направления Красноярской железной дороги. Корректировки связаны с капитальным ремонтом пути на участке Зеледеево — Кача. В эти дни утренний электропоезд Красноярск-Северный — Кача — Красноярск будет ходить только до станции Минино. Маршруты утренней электрички Дивногорск — Зеледеево и дневного поезда Базаиха — Зеледеево сократят до станции Снежница. Вечерний поезд Базаиха — Красноярск — Зеледеево, наоборот, продлят до станции Кемчуг. При этом вечернюю электричку из Зеледеево, которая по пятницам следует до Красноярска, а по вторникам — до станции Красноярск-Северный, отменят. Часть поездов будет отправляться раньше обычного. Это коснется электричек Красноярск — Зыково, Чернореченская — Зыково, Красноярск — Красная Сопка и Боготол — Чернореченская. Отклонение от расписания составит от 10 минут до 1 часа. По информации НИА Красноярск, утренний поезд Чернореченская — Красноярск и вечерний Красноярск — Чернореченская выйдут на маршруты позже более чем на час. Напомним, что в Красноярском крае до 25 июля будут закрывать железнодорожный переезд.