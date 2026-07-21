Нижегородский Соцфонд направил 25 детей-инвалидов на комплексную реабилитацию

После оформления сертификата родитель также вправе подать заявление в клиентскую службу ОСФР на бесплатный проезд к месту реабилитации и обратно поездом. Кроме того, предлагается получить компенсацию при использовании личного транспорта (не позднее 10 рабочих дней после окончания оказания услуг по реабилитации). Родитель может обратиться за ней не более двух раз.