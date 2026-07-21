Нижегородский Соцфонд направил 25 детей-инвалидов на комплексную реабилитацию

25 детей с инвалидностью из Нижегородской области направили на комплексную реабилитацию в рамках пилотного проекта, который реализует региональное отделение Социального фонда России. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФ.
Участниками проекта стали нижегородцы в возрасте от 4 до 17 лет с категорией «ребенок-инвалид». Необходимые услуги, в том числе 21-дневный курс реабилитации, оплачивает ОСФР с использованием электронного сертификата. Потребность в помощи специалистов определяет бюро медико-социальной экспертизы.
Уточняется, что сертификат на услуги формируется без личного обращения родителей: ОСФ выпускает его на основании полученных данных.
«Сертификат оформляется на карту “Мир” законного представителя ребенка. Воспользоваться им необходимо в течение 12 месяцев с момента первичного установления инвалидности. В настоящий момент активировано 240 электронных сертификатов на реабилитацию ребенка с инвалидностью», — говорится в сообщении.
После оформления сертификата родитель также вправе подать заявление в клиентскую службу ОСФР на бесплатный проезд к месту реабилитации и обратно поездом. Кроме того, предлагается получить компенсацию при использовании личного транспорта (не позднее 10 рабочих дней после окончания оказания услуг по реабилитации). Родитель может обратиться за ней не более двух раз.
Сейчас в пилотном проекте участвуют 8 организаций. Подробности можно уточнить кол-центре по телефону: 8 (800) 100−00−01, звонок бесплатный.
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