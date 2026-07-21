Поезд «Буревестник» между Нижним Новгородом и Москвой перевёз более миллиона пассажиров

«Буревестник» курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода отправления в Москву — в 07:20, 15:29 и 18:57; прибытие — в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении поезда отправляются из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15; прибытие в Нижний Новгород фиксируется в 14:40, 17:46 и 00:03. По маршруту составы останавливаются в Дзержинске, Коврове и Владимире в зависимости от расписания.