Поезд «Буревестник» между Нижним Новгородом и Москвой перевёз более миллиона пассажиров

С момента запуска 3 декабря 2025 года скоростным двухэтажным поездом «Буревестник», курсирующим по маршруту Нижний Новгород — Москва, воспользовался один миллион пассажиров, сообщили в пресс-службе ГЖД,. Миллионный билет приобрела жительница Нижнего Новгорода Анастасия, которая регулярно ездит в столицу и предпочитает именно этот состав.
На Ярославском вокзале Москвы сотрудникам железной дороги поздравили пассажирку перед посадкой: ей вручили сертификат на 25 тыс. баллов программы лояльности «РЖД Бонус» и памятные подарки.
«Буревестник» курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода отправления в Москву — в 07:20, 15:29 и 18:57; прибытие — в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении поезда отправляются из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15; прибытие в Нижний Новгород фиксируется в 14:40, 17:46 и 00:03. По маршруту составы останавливаются в Дзержинске, Коврове и Владимире в зависимости от расписания.
Состав поезда включает двухэтажные вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, вагон СВ и вагон‑бистро. Для удобства пассажиров расширены сервисы: при покупке билетов теперь видно ориентацию кресел (по направлению или против движения) в вагонах со стандартной компоновкой, а также доступна услуга бронирования стола в вагоне‑бистро.
Ранее сообщалось, что перевозки скоростными поездами на Горьковской магистрали выросли более чем на 13% в I полугодии.