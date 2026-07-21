Нижегородским учителям готовят дополнительные меры поддержки

В Нижегородской области педагогам предоставят расширенный пакет государственной поддержки. Соответствующий указ 20 июля 2026 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Нормативный акт начал действовать сразу после подписания.
В ближайшие полгода кабинет министров должен доработать нормы, регулирующие нагрузку и рабочее время учителей, а также подготовить необходимые поправки к законодательству. В документе особо отмечен весомый вклад педагогов в развитие общества: их роль выходит далеко за рамки простой передачи знаний — учителя участвуют в формировании интеллектуального и нравственного потенциала страны.
Среди ключевых мер поддержки — система наставничества для новичков: в первый год работы молодым специалистам будут помогать опытные коллеги, чтобы облегчить вхождение в профессию и оперативно решать рабочие сложности.
Педагоги, чей стаж достиг 25 лет, смогут претендовать на присвоение звания «Ветеран труда». Кроме того, для всех учителей планируют открыть бесплатный доступ к цифровым образовательным платформам и базам материалов.
Предусмотрены и социальные льготы: педагоги получат возможность ежемесячно посещать музеи, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без оплаты входного билета. Также в пакет поддержки включена бесплатная юридическая консультация — она поможет учителям разобраться в вопросах трудовых прав и доступных социальных преференций.
Важное место в программе занимает обеспечение безопасности сотрудников сферы образования: должны быть выработаны механизмы защиты педагогов, если на рабочем месте возникает угроза их жизни или здоровью.
Сейчас перед правительством стоит задача детально проработать порядок внедрения этих инициатив. После утверждения регламента станет понятно, как именно новые меры будут реализовываться в образовательных учреждениях Нижегородской области.
Ранее 2,2 млрд рублей выделили на подготовку школ и садиков в Нижнем Новгороде.