Нижегородским учителям готовят дополнительные меры поддержки

В ближайшие полгода кабинет министров должен доработать нормы, регулирующие нагрузку и рабочее время учителей, а также подготовить необходимые поправки к законодательству. В документе особо отмечен весомый вклад педагогов в развитие общества: их роль выходит далеко за рамки простой передачи знаний — учителя участвуют в формировании интеллектуального и нравственного потенциала страны.