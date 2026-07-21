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Shot: Российская кинокомпания Биковича находится на грани ликвидации

Российская кинокомпания сербского актера Милоша Биковича находится на грани ликвидации из-за возможного банкротства. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Российская кинокомпания сербского актера Милоша Биковича находится на грани ликвидации из-за возможного банкротства. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Рейтинг ООО «Архангел студия» рухнул до критических значений — теперь фирма оценивается как «неплатежноспособная», что грозит скорым закрытием.

Артист регистрировал юридическое лицо в России как аналог своей сербской компании Archangel Digital Studio. Однако с того момента через него был спродюсирован всего один фильм, который еще не вышел.

Прошлый год организация закрыла с убытком в 500 тысяч рублей, а теперь и вовсе рискует быть полностью ликвидированной.

При этом сам Бикович в сентябре 2022 года приобрел первую недвижимость в столице России — апартаменты находятся возле «Москва-Сити» в районе Филевский парк, уточнили в публикации.

Недавно актер также рассказал, что не сожалеет о получении гражданства России, несмотря на последствия для международной карьеры. Он признался, что некоторые возможности стали для него недоступны.