Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Гуф упал в бассейн и сломал ребро на Пхукете

Рэпер Алексей (Гуф) Долматов получил травму на Пхукете, куда прилетел давать концерт.

Рэпер Алексей (Гуф) Долматов получил травму на Пхукете, куда прилетел давать концерт.

Пока музыкант находился на своей вилле, он упал в бассейн и сломал ребро, передает Starhit. В личном блоге артист также поделился кадрами с больничной койки.

В середине июня певица Ольга Бузова упала в душе и сильно повредила ногу, после чего ее увезли из дома на скорой помощи — артистка опубликовала в личном блоге фото из машины с окровавленной ногой.

23 июня певицу выписали из больницы после госпитализации с серьезной травмой ноги. 2 июля Бузова рассказывала, что перестала использовать костыли спустя две недели после перенесенной операции на ноге.

В мае солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева во время концерта в Москве упала со сцены прямо в зрительный зал. Позже оказалось, что артистка получила перелом пальца. К произошедшему певица отнеслась с юмором, выразив надежду на более спокойное проведение следующих выступлений.

Ранее певец Митя Фомин поделился, что упал со сцены во время концерта в курортном поселке Шерегеш Кемеровской области. Он разместил ролик с инцидентом и перевел его в шутку. Артист выступал в леопардовой шубе и меховой шапке.