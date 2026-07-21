Рэпер Гуф упал в бассейн и сломал ребро на Пхукете

Рэпер Алексей (Гуф) Долматов получил травму на Пхукете, куда прилетел давать концерт.
Пока музыкант находился на своей вилле, он упал в бассейн и сломал ребро, передает Starhit. В личном блоге артист также поделился кадрами с больничной койки.
В середине июня певица Ольга Бузова упала в душе и сильно повредила ногу, после чего ее увезли из дома на скорой помощи — артистка опубликовала в личном блоге фото из машины с окровавленной ногой.
23 июня певицу выписали из больницы после госпитализации с серьезной травмой ноги. 2 июля Бузова рассказывала, что перестала использовать костыли спустя две недели после перенесенной операции на ноге.
В мае солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева во время концерта в Москве упала со сцены прямо в зрительный зал. Позже оказалось, что артистка получила перелом пальца. К произошедшему певица отнеслась с юмором, выразив надежду на более спокойное проведение следующих выступлений.
Ранее певец Митя Фомин поделился, что упал со сцены во время концерта в курортном поселке Шерегеш Кемеровской области. Он разместил ролик с инцидентом и перевел его в шутку. Артист выступал в леопардовой шубе и меховой шапке.