Рэпер Гуф упал в бассейн и сломал ребро на Пхукете

В мае солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева во время концерта в Москве упала со сцены прямо в зрительный зал. Позже оказалось, что артистка получила перелом пальца. К произошедшему певица отнеслась с юмором, выразив надежду на более спокойное проведение следующих выступлений.