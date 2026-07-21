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Волгоградским участникам СВО дадут бесплатно землю

Профильный комитет Волгоградской облдумы рассмотрел изменения в региональное законодательство о.

Профильный комитет Волгоградской облдумы рассмотрел изменения в региональное законодательство о предоставлении земельных участков в собственность граждан бесплатно. Как сообщили в облдуме, предлагается расширить перечень категорий жителей региона, имеющих право на эту льготу.

В частности, женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», участникам специальной военной операции и членам семьи погибших предлагается бесплатно предоставлять земельные участки.

Согласно предлагаемым изменениям, расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на получение земельных участков на безвозмездной основе. Это участники специальной военной операции, добровольцы и росгвардейцы. Также право на получение земельного участка предоставляется родственникам погибшего военнослужащего: супруге (супругу), несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно, родителям и лицам, находившимся на иждивении погибшего. Кроме того, документом предусматриваются сокращенные сроки рассмотрения заявлений участников СВО и предоставления им участков.

Фото сгенерировано ИИ.