Волгоградским участникам СВО дадут бесплатно землю

Согласно предлагаемым изменениям, расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на получение земельных участков на безвозмездной основе. Это участники специальной военной операции, добровольцы и росгвардейцы. Также право на получение земельного участка предоставляется родственникам погибшего военнослужащего: супруге (супругу), несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно, родителям и лицам, находившимся на иждивении погибшего. Кроме того, документом предусматриваются сокращенные сроки рассмотрения заявлений участников СВО и предоставления им участков.